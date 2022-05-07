ВСУ уничтожили состав с боеприпасами противника на Южном направлении

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме вражеского состава, в населенном пункте Ивано-Кепине ВСУ уничтожили также 20 единиц военной техники.

Как отмечают в Генштабе, враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня.

Во временно оккупированном Херсоне захватчики пытаются обеспечивать деятельность российско-оккупационных войск и поддержки российского оккупационного режима, в частности увеличили количество блокпостов и передвижных патрулей.

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 8 атак врага, уничтожили более 20 единиц бронированной техники и 7 беспилотников.

Всего 6 мая Воздушные силы Украины уничтожили 14 вражеских Орланов-10.

Вооруженные силы Украины на Юге за сутки уничтожили 21 оккупанта и 7 единиц вражеской техники.