Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

Украинская авиация нанесла 5 ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 230 огневых задач.

Вражеское войско уменьшилось на 75 рашистов, уничтожена корпусная самоходная пушка "Гиацинт-С", 2 вражеских танка Т-72 и еще 6 единиц бронированной техники. Окончательные потери врага разведываются.

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