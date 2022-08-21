ВСУ уничтожили склады в Чернобаевке и Старицах, попали по командному пункту РФ
За сутки, 20 августа, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 230 огневых задач
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.
Украинская авиация нанесла 5 ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 230 огневых задач.
Вражеское войско уменьшилось на 75 рашистов, уничтожена корпусная самоходная пушка "Гиацинт-С", 2 вражеских танка Т-72 и еще 6 единиц бронированной техники. Окончательные потери врага разведываются.
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