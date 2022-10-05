ВСУ уничтожили склады россиян в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях
Украинские защитники демилитаризовали 3 склада российского агрессора на оккупированных территориях
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
За сутки, 4 октября, были уничтожены 3 российских склада на оккупированных территориях. ВСУ демилитаризовали российские объекты в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.
"Продолжение следует", - интригует Братчук.
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