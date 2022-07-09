ВСУ уничтожили склады РФ в Чернобаевке, Кадиевке и Харцызске
За день, 9 июля, украинские защитники уничтожили 3 склада с боеприпасами на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Уничтожены склады в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.
"За сегодня демилитаризация орды: Чернобаевка, Херсонщина – минус БК. Харцызск, Донетчина – минус БК. Кадиевка (Стаханов), Луганщина – минус БК. Продолжение следует!", - написал Братчук.
- В день, 8 июля, украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.
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