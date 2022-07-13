ВСУ уничтожили склад в Чернобаевке и ударили по скоплению сил в Чкаловом
В ночь с 12 на 13 июля украинская артиллерия ударила по скоплению сил в Чкалово на Днепропетровщине и уничтожили склад с боеприпасами в Чернобаевке
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности, по скоплению сил противника в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке", - говорится в отчете.
Потери России
Дважды нашими зенитно-ракетными подразделениями в Никопольском районе был уничтожен беспилотник-разведчик, которым враг пытался разоблачить наши позиции и скорректировать свой огонь.
Подтвержденные потери противника за ночь составляют 11 рашистов, 3 единицы бронированной и 2 – автомобильной техники. Остальные потери разведываются.
Черное море
В северо-западной части моря, в готовности к нанесению ракетных ударов, находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", а также 2 больших десантных корабля.
Обращение к украинцам
Враг угрожает ракетными и артиллерийскими ударами по южным регионам. Предупреждения о воздушной опасности требуют оперативного и целесообразного реагирования. Не подвергайте себя опасности, помните о минной угрозе, соблюдайте нормы и ограничения правового режима военного положения, не распространяйте информацию о расположении, перемещении и действиях сил обороны, сохраняйте спокойствие и взвешенность.
- В ночь с 12 на 13 июля в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске слышны звуки автоматных выстрелов .
- Российский агрессор готовится к обороне временно оккупированных территорий на Юге Украины.
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