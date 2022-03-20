ВСУ уничтожили склад с боекомплектом российских захватчиков в Луганской области
В Луганской области 24 ОМБр имени короля Даниила уничтожила склад с боекомплектом и горюче-смазочными материалами российского врага
Видео уничтожения пресс-служба 24 ОМБр разместила в Facebook.
"На данном видео вы можете видеть момент точного попадания в ордынский склад с боекомплектом и горюче-смазочными материалами в Луганской области", - говорится в сообщении.
Вместе с этим также были уничтожены один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль.
Украинские бойцы извиняются за нецензурную лексику: "искренние и радостные эмоции наших армейцев во второй половине видео, потому что здесь, как в песне, а "из песни слова не выкинешь".
- Напомним, на Юге ВСУ уничтожили российскую технику и военных Черноморского флота РФ, большинство из которых изменило Украине.
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