ВСУ уничтожили склад с боекомплектом российских захватчиков в Луганской области

Видео уничтожения пресс-служба 24 ОМБр разместила в Facebook.

"На данном видео вы можете видеть момент точного попадания в ордынский склад с боекомплектом и горюче-смазочными материалами в Луганской области", - говорится в сообщении.



Вместе с этим также были уничтожены один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль.

Украинские бойцы извиняются за нецензурную лексику: "искренние и радостные эмоции наших армейцев во второй половине видео, потому что здесь, как в песне, а "из песни слова не выкинешь".

Напомним, на Юге ВСУ уничтожили российскую технику и военных Черноморского флота РФ, большинство из которых изменило Украине.