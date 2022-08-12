Об этом сообщает ОК "Юг".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач. В ночь с 11 на 12 августа убиты 11 рашистов и уничтожен склад боеприпасов в районе села Веселого Херсонской области.

В ответ россияне обстреливают украинские города.

"По Никополю россияне ударили тяжелой артиллерией 152-го калибра. Повреждены четыре частных дома в районе железнодорожной станции, частные автомобили. Без человеческих потерь. "Ураганом" враг испытывает портовую инфраструктуру Николаева. Без человеческих потерь", - пишут в "Юге".

В Черном море бушует шторм , из-за этого российские вражеские корабли вынуждены маневрировать у побережья оккупированного Крыма.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на их участке фронта за ночь на 12 августа оккупанты не изменили свое положение и боевой состав.

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