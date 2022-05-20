ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области, 2 танка Т-72, 2 "Грады" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", - ОК "Юг"
За сутки 19 мая ВСУ уничтожили на Херсонщине склад боеприпасов, а также 2 реактивные системы залпового огня "Град" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР"
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
"85 сутки полномасштабного вторжения рашистов в Украину характеризуют ситуацию на южном фронте как стабильно напряженную", - отмечают в "Юге".
Подразделения ракетно-артиллерийского вооружения вместе с авиацией выполнили 91 огневую задачу. Уничтожен дежурный состав боеприпасов на Херсонщине, 2 танка Т-72, самоходная артустановка и гаубица, 2 реактивные системы залпового огня "Град" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", бронированная и автотехника.
Были убиты 40 российских захватчиков.
"Ситуация на границе с непризнанным Приднестровьем стабильно контролируемая силами обороны", - говорится в отчете.
- Ростислав Смирнов, политический эксперт, внештатный советник МВД считает, что вскоре появятся предпосылки, которые приведут к контрнаступлению ВСУ и враг потерпит стратегическое поражение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное