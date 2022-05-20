ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области, 2 танка Т-72, 2 "Грады" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", - ОК "Юг"

Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".

"85 сутки полномасштабного вторжения рашистов в Украину характеризуют ситуацию на южном фронте как стабильно напряженную", - отмечают в "Юге".

Подразделения ракетно-артиллерийского вооружения вместе с авиацией выполнили 91 огневую задачу. Уничтожен дежурный состав боеприпасов на Херсонщине, 2 танка Т-72, самоходная артустановка и гаубица, 2 реактивные системы залпового огня "Град" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", бронированная и автотехника.

Были убиты 40 российских захватчиков.

"Ситуация на границе с непризнанным Приднестровьем стабильно контролируемая силами обороны", - говорится в отчете.

Ростислав Смирнов, политический эксперт, внештатный советник МВД считает, что вскоре появятся предпосылки, которые приведут к контрнаступлению ВСУ и враг потерпит стратегическое поражение.

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