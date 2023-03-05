ВСУ уничтожили склад боеприпасов, РСЗО и артиллерийскую пушку врага на Кинбурнской косе
В воскресенье, 5 марта, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили вражеский состав боеприпасов, РСЗО и артиллерийскую пушку на Кинбурнской косе
Об этом сообщает ОК " Юг "
"Эффективная работа наших ракетно-артиллерийских подразделений путем нанесения точных выверенных ударов по огненным позициям врага на Кинбурнской косе вычеркнула из использования одну артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня. Торжественным фейерверком отозвался и склад боеприпасов. .
Также сообщается, что авиация ВСУ ударила по району сосредоточения оккупационных войск и техники на Левобережье. В результате были "демилитаризированы" 18 оккупантов и 3 единицы вооружения и военной техники. Отмечается, что окончательные результаты разведываются.
- За прошедшие сутки и утром 5 марта российская армия атаковала Чугуевский и Купянский район, повреждены дома, образовательное учреждение и родильное отделение, погиб мужчина.
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