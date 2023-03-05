Об этом сообщает ОК " Юг "

"Эффективная работа наших ракетно-артиллерийских подразделений путем нанесения точных выверенных ударов по огненным позициям врага на Кинбурнской косе вычеркнула из использования одну артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня. Торжественным фейерверком отозвался и склад боеприпасов. .

Также сообщается, что авиация ВСУ ударила по району сосредоточения оккупационных войск и техники на Левобережье. В результате были "демилитаризированы" 18 оккупантов и 3 единицы вооружения и военной техники. Отмечается, что окончательные результаты разведываются.