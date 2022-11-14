ВСУ уничтожили склад боеприпасов, около 40 солдат и 10 грузовиков врага
В ночь на 13 ноября Силы обороны в районе Каиры Херсонской области уничтожили склад боеприпасов и около 40 российских оккупантов
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 13 ноября Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили состав боеприпасов, около 40 российских оккупантов, 2 единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей противника.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 13 ноября, нанесла по врагу 16 ударов. Под ударом оказались 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
За прошедшие сутки Силы обороны сбили беспилотник типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 других важных цели врага.
- Вооруженные Силы Украины уничтожили в Чернобаевке российскую радиолокационную станцию "Подлит". Эту новейшую РЛС начали поставлять в армию РФ в 2015 году.
- А в ОК "Юг" рассказали, что 13 ноября украинские авиаторы поразили 4 района сосредоточения вражеской живой силы и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 40 рашистов и 7 единиц автобронетехники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное