ВСУ уничтожили склад боеприпасов, около 40 солдат и 10 грузовиков врага

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 13 ноября Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили состав боеприпасов, около 40 российских оккупантов, 2 единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей противника.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 13 ноября, нанесла по врагу 16 ударов. Под ударом оказались 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

За прошедшие сутки Силы обороны сбили беспилотник типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 других важных цели врага.

Вооруженные Силы Украины уничтожили в Чернобаевке российскую радиолокационную станцию "Подлит". Эту новейшую РЛС начали поставлять в армию РФ в 2015 году.

А в ОК "Юг" рассказали, что 13 ноября украинские авиаторы поразили 4 района сосредоточения вражеской живой силы и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 40 рашистов и 7 единиц автобронетехники.

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