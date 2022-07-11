ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Луганске, - Гайдай
Украинские военные уничтожили склад боеприпасов, который россияне размещали во временно оккупированном Луганске
Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в telegram .
"Сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают ежедневно. Последнее – из Луганска. Поставки боекомплектов на позиции у них нарушены, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян многовато", - написал Гайдай.
Он подчеркнул, что на протяжении многих десятилетий армия врага нигде не несла таких весомых потерь, как на Луганщине.
"У них есть все и в достаточном количестве. Но наши бойцы наносят россиянам многочисленные потери, многие враги возвращаются домой и "умирают от естественных причин". "Вторая армия мира" несколько раз бежала из Белогоровки, не знала что делать под Золотаровкой. В бой уже брошены упорные "ждуны" из Рубежного и Северодонецка. Они уничтожают села области, где, возможно, живут их родственники. Но это то, чего они хотели, к сожалению", - отметил Гайдай.
По его словам, за ночь с 10 на 11 июля россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса.
Они применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанского и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны. Также захватчики пытаются продвигаться со стороны Попасной.
- 10 июля ВСУ атаковали месторасположение оккупационных сил на территории Херсона.
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