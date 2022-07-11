Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в telegram .

"Сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают ежедневно. Последнее – из Луганска. Поставки боекомплектов на позиции у них нарушены, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян многовато", - написал Гайдай.

Он подчеркнул, что на протяжении многих десятилетий армия врага нигде не несла таких весомых потерь, как на Луганщине.

"У них есть все и в достаточном количестве. Но наши бойцы наносят россиянам многочисленные потери, многие враги возвращаются домой и "умирают от естественных причин". "Вторая армия мира" несколько раз бежала из Белогоровки, не знала что делать под Золотаровкой. В бой уже брошены упорные "ждуны" из Рубежного и Северодонецка. Они уничтожают села области, где, возможно, живут их родственники. Но это то, чего они хотели, к сожалению", - отметил Гайдай.

По его словам, за ночь с 10 на 11 июля россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса.

Они применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанского и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны. Также захватчики пытаются продвигаться со стороны Попасной.

10 июля ВСУ атаковали месторасположение оккупационных сил на территории Херсона.

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