ВСУ уничтожили штаб вражеского подразделения, склады с боеприпасами и ЗРК С-300 на Запорожье
В Генштабе подтвердили уничтожение штаба оккупантов в Мелитополе. Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными по области
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Российские захватчики продолжают нести потери. По уточненной информации, 15 ноября, в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений", - говорится в сообщении.
В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Раздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два состава боеприпасов, две единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.
Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.
- Ранее Вооруженные Силы Украины уничтожили в Чернобаевке российскую радиолокационную станцию "Подлит". Эту новейшую РЛС начали поставлять в армию РФ в 2015 году.
- Также украинские силы продолжают контролировать ситуацию на Юге. ВСУ 15 ноября ликвидировали 17 оккупантов, уничтожили и повредили автобронетехнику, самоходные артустановки, а также 2 склада боеприпасов.
- В среду, 16 ноября, Вооруженные Силы Украины в Запорожье повредили железнодорожный мост, который оккупанты использовали для собственной логистики.
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