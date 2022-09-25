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ВСУ уничтожили штаб россиян в Николаевской области

25 сентября, 2022 воскресенье
01:49
война с Россией

В Николаевской области украинские защитники демилитаризовали российский штаб недалеко от Снигиревки

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Известно, что за сутки, 24 сентября, на южном фронте ВСУ уничтожили три состава с боекомплектами и штаб российских оккупантов.

Склады были демилитаризованы в Скадовском и Нововоронцовском районе Херсонской области и Токмаке, Запорожская область.

Штаб оккупантов ликвидировали в Снегиревском районе Николаевщины.

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наступление ВСУ
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