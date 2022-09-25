ВСУ уничтожили штаб россиян в Николаевской области
В Николаевской области украинские защитники демилитаризовали российский штаб недалеко от Снигиревки
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Известно, что за сутки, 24 сентября, на южном фронте ВСУ уничтожили три состава с боекомплектами и штаб российских оккупантов.
Склады были демилитаризованы в Скадовском и Нововоронцовском районе Херсонской области и Токмаке, Запорожская область.
Штаб оккупантов ликвидировали в Снегиревском районе Николаевщины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное