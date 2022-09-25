ВСУ уничтожили штаб россиян в Николаевской области

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Известно, что за сутки, 24 сентября, на южном фронте ВСУ уничтожили три состава с боекомплектами и штаб российских оккупантов.

Склады были демилитаризованы в Скадовском и Нововоронцовском районе Херсонской области и Токмаке, Запорожская область.

Штаб оккупантов ликвидировали в Снегиревском районе Николаевщины.

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