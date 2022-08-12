ВСУ уничтожили штаб россиян в Мелитополе и базу в Херсоне
За сутки, 11 августа, уничтожены 3 склада с боеприпасами, 1 база и 1 штаб россиян на оккупированных территориях
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
ВСУ уничтожили склад с боекомплектами в Донецке, Барвинке в Херсонской и Приазовском районе Запорожской области.
Демилитаризированный штаб в Мелитополе и база в Херсоне. Уточняются потери РФ в Бердянске и Новой Каховке.
Всего за сутки, 11 августа, уничтожены 3 склада с боеприпасами РФ, 1 база и 1 штаб на оккупированных территориях.
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