Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

ВСУ уничтожили склад с боекомплектами в Донецке, Барвинке в Херсонской и Приазовском районе Запорожской области.

Демилитаризированный штаб в Мелитополе и база в Херсоне. Уточняются потери РФ в Бердянске и Новой Каховке.

Всего за сутки, 11 августа, уничтожены 3 склада с боеприпасами РФ, 1 база и 1 штаб на оккупированных территориях.

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