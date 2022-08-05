ВСУ уничтожили штаб россиян в Чернобаевке
Украинская артиллерия за сутки, 4 августа, уничтожила 5 складов оккупантвов, 4 базы и один штаб, расположенный в Чернобаевке
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
4 августа благодаря работе украинской артиллерии теперь демилитаризированы склады с боекомплектами в Новой Каховке и Новой Маячке Херсонской области. Там же пострадали и места базирования оккупантвов.
В Чернобыевке уничтожен штаб российских захватчиков, а в Донецке и Херсоне по базе.
"Их Тамнет" становится правдой. ВСУ работают так, что "ИхТутНеБуде", - прокомментировал Братчук уничтожение еще 3-х складов в Херсоне, Приднепровском и Токаревце.
- 4 августа российские оккупанты пытались вести штурм благодаря спецвзводу при поддержке БТР-82А и танкового взвода в направлении Сухой Ставок-Лозовое , но понесли потери и отошли.
- За сутки, 4 августа, ВСУ уничтожили 4 зенитно-ракетных системы С-300 оккупантвов на Юге Украины.
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