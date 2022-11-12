ВСУ уничтожили штаб россиян на правом берегу Херсонской области, убиты десятки оккупантов
В пятницу, 11 ноября, украинские Силы обороны уничтожили штаб российских оккупантов, расположенный в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За сутки, 11 ноября, украинская авиация дважды нанесла удары по скоплению техники россиян в Бериславском и Херсонском районах. Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 34 огневых задания.
Подтверждены потери РФ: ликвидированы 25 рашистов, уничтожены 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 6 единиц автотехники.
Силы обороны нанесли точный удар по штабу россиян в населенном пункте Красный Маяк, этот поселок расположен на правом берегу Днепра. Было убито более 30 оккупантов. Уничтожены 2 танка и 4 грузовика.
Демилитаризирован склад вражеских боеприпасов в Каховском районе.
- 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.
- Также 11 ноября в поселке на деоккупированной Херсонской области обнаружили остатки тел мирных жителей.
- Российские террористы были вынуждены сменить "административную столицу" оккупированной части Херсонской области - в Геническ.
- В ночном отчете оперативного командования "Юг" подтвердилась информация, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр.
- Российский агрессор "градами" обстрелял Николаевскую область из Кинбурнской косы.
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