ВСУ уничтожили штаб россиян на правом берегу Херсонской области, убиты десятки оккупантов

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

За сутки, 11 ноября, украинская авиация дважды нанесла удары по скоплению техники россиян в Бериславском и Херсонском районах. Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 34 огневых задания.

Подтверждены потери РФ: ликвидированы 25 рашистов, уничтожены 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 6 единиц автотехники.

Силы обороны нанесли точный удар по штабу россиян в населенном пункте Красный Маяк, этот поселок расположен на правом берегу Днепра. Было убито более 30 оккупантов. Уничтожены 2 танка и 4 грузовика.

Демилитаризирован склад вражеских боеприпасов в Каховском районе.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

Также 11 ноября в поселке на деоккупированной Херсонской области обнаружили остатки тел мирных жителей.

Российские террористы были вынуждены сменить "административную столицу" оккупированной части Херсонской области - в Геническ.

В ночном отчете оперативного командования "Юг" подтвердилась информация, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр.

Российский агрессор "градами" обстрелял Николаевскую область из Кинбурнской косы.

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