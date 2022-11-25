Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Около 13:40, 23 ноября, в селе Зеленый Яр ВСУ ликвидировали вражеский ракетный комплекс С-300.

"Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянской Запорожской области. Наши силы сопротивления оперативно нашли место дислокации смертоносного оружия врага, а артиллерия нанесла меткий удар. Очевидцы услышали сначала два мощных взрыва, затем третий еще более мощный сработок - оказался труднее. обыски, выводили жильцов из домов, проверяли телефоны. Были слышны автоматные очереди", - написал Федоров.

Ночью, 23 ноября, русские войска обстреляли Вольнянск в Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы. Зеленский отреагировал на обстрелы.

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