ВСУ уничтожили С-300 россиян, из которого террористы убили младенца на Запорожье
Бойцы ВСУ уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого российские террористы попали в роддом в Запорожской области
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Около 13:40, 23 ноября, в селе Зеленый Яр ВСУ ликвидировали вражеский ракетный комплекс С-300.
"Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянской Запорожской области. Наши силы сопротивления оперативно нашли место дислокации смертоносного оружия врага, а артиллерия нанесла меткий удар. Очевидцы услышали сначала два мощных взрыва, затем третий еще более мощный сработок - оказался труднее. обыски, выводили жильцов из домов, проверяли телефоны. Были слышны автоматные очереди", - написал Федоров.
- Ночью, 23 ноября, русские войска обстреляли Вольнянск в Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы. Зеленский отреагировал на обстрелы.
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