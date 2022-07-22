Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг"

"Ситуация в зоне ответственности сил обороны юга Украины напряженная и динамичная, но контролируется нашими войсками. Противник продолжает ведение боевых действий преимущественно путем дистанционных обстрелов, укрепляясь на рубежах обороны", - говорится в отчете.

В ночь с 21 на 22 июля украинские силы обезвредили 9 рашистов, реактивную систему залпового огня "Град" и самоходную гаубицу "Мста-С". Окончательные потери уточняются.

Днепропетровщина

С направления Каховки Россия выпустила 5 ракет "Точка-У" по Апостолову. Разрушены 3 учебных заведения и повреждены жилые дома. Работают спасатели. Предварительно, 8 человек ранены. Информация еще уточняется.

"Дважды обстрелян Никополь. Реактивными системами залпового огня "Град" по городу выпущено 45 кассетных снарядов. Предварительно, 1 человек погиб, 1 ранен. Повреждены 11 частных домов, газовые и водопроводные коммуникации. Разрушены железнодорожные пути. В громаде разрушены 2 дома. Пожар там спасатели потушили. Без пострадавших", - пишут в "Юге"..

В Покровской громаде удар по складам, 2 села остались без света.

Обстрелы Юга Украины

Вражеским обстрелам подверглась Первомайская громада. Произошло попадание в магазин и гаражный кооператив. На рассвете были обстрелы села Новониколаевка. Попадание преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

Также утром 22 июля произошли обстрелы Киселевки и Максимовки. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.

В Баштанском районе рано утром обстреляна Широковская громада. Попадания были по сельскохозяйственным зданиям. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

"Не пренебрегайте сигналами воздушных тревог, не подвергайте себя опасности, соблюдайте правила и ограничения, установленные ради сохранения вашей жизни, не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным предметам, обезопасьте от них других, особенно детей, не воспринимайте на веру весь поток информации, умейте различать правду от фейков, а о подозрительных действиях посторонних лиц оперативно извещайте компетентные органы.

Вместе победим!", - подчеркивают в "Юге".

22 июля на окраине Херсона раздался мощный взрыв.

Во временно оккупированном Херсоне российские военные проводят тщательную проверку жителей и ищут оружие.

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