ВСУ уничтожили российскую С-300 в Бердянске, - военная администрация
В ночь с 25 на 26 мая украинские защитники нанесли удачный удар по временно оккупированному Бердянску
Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.
"Очень удачная работа ВСУ! Оккупанты не досчитались установок С-300. Спасибо нашим воинам! Еще один шаг к освобождению Бердянска", - пишет ГВА.
В военной администрации также отметили, что подробности можно узнать после официальной информации от Генштаба.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 205 260 военных погибшими, 7432 боевых бронированных машин и 1015 крылатых ракет.
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