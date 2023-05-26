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ВСУ уничтожили российскую С-300 в Бердянске, - военная администрация

26 мая, 2023 пятница
00:39
Война с Россией

В ночь с 25 на 26 мая украинские защитники нанесли удачный удар по временно оккупированному Бердянску

Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

"Очень удачная работа ВСУ! Оккупанты не досчитались установок С-300. Спасибо нашим воинам! Еще один шаг к освобождению Бердянска", - пишет ГВА.

В военной администрации также отметили, что подробности можно узнать после официальной информации от Генштаба.

Российские СМИ распространяют фотографии из временно оккупированного Бердянска.

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