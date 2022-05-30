Россияне ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Одну крылатую ракету уничтожили ВСУ

Об этом передает спикер ОВА Сергей Братчук в телеграмм.

"Ночью и на рассвете по Одесщине враг вновь нанес 2 ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, решисты попали в тот самый разбитый ранее путь", - заметил он.

Ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.

Одна ракета сбита силами ПВО.

"Утром, 30 мая, подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" была обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная российским стратегическим бомбардировщиком по направлению Черного моря по Одесщине", - отметил он.

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