Россияне ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Одну крылатую ракету уничтожили ВСУ
Утром 30 мая над Одесской областью украинские военные сбили вражескую крылатую ракету. Еще одна ракета попала в мост через Днестровский лиман
Об этом передает спикер ОВА Сергей Братчук в телеграмм.
"Ночью и на рассвете по Одесщине враг вновь нанес 2 ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, решисты попали в тот самый разбитый ранее путь", - заметил он.
Ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.
Одна ракета сбита силами ПВО.
"Утром, 30 мая, подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" была обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная российским стратегическим бомбардировщиком по направлению Черного моря по Одесщине", - отметил он.
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