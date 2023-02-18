ВСУ уничтожили российскую ДРГ, пытавшуюся высадиться на один из островов в дельте Днепра
На южном фронте российская ДРГ пыталась высадиться на один из островов в дельте Днепра
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 70 огневых задач. При очередной попытке вражеской ВРГ высадиться на один из островов в дельте Днепра, уничтожена переоборудованная гражданская моторная лодка вместе с личным составом", - пишут в ОК.
За сутки россияне 70 раз обстреляли мирные населенные пункты. Поврежден газопровод и несколько жилых домов в Очакове и Херсоне. Обошлось без человеческих потерь.
Украинские подразделения уничтожили за сутки 10 россиян, 2 беспилотника "Орлан-10", станции радиоэлектронной борьбы, противотанковый ракетный комплекс и крупнокалиберную артиллерийскую пушку-гаубицу.
"Продолжаем уничтожать врага и освобождать нашу землю от оккупантов!", - подчеркивает оперативное командование.
- По состоянию на 18 февраля РФ держит в Черном море до 8 ракет, еще 4 она выпустила по Украине.
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