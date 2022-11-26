ВСУ уничтожили российскую базу возле Мелитополя и штаб оккупантов на Луганщине

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Склады с боекомплектами были демилитаризованы на оккупированных территориях в Каховском, Скадовском, Васильевском и Сватовском районах.

В Херсонской области и неподалеку от Мелитополя ВСУ также уничтожили базы оккупантов. Штаб россиян был ликвидирован в Кадиевке Луганской области.

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