Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Российские склады с боекомплектами были уничтожены в Херсонском и Бериславском районах.

В Запорожской области ВСУ демилитаризовали российскую базу, расположенную в Токмаке.

Братчук также намекнул, что это не все потери РФ за сутки и подписал сообщение "продолжение следует".

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