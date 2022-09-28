ВСУ уничтожили российскую базу в Токмаке
За день, 27 сентября, Вооруженные Силы Украины уничтожили 2 склада с боекомплектами и 1 базу россиян на оккупированных территориях Юга
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Российские склады с боекомплектами были уничтожены в Херсонском и Бериславском районах.
В Запорожской области ВСУ демилитаризовали российскую базу, расположенную в Токмаке.
Братчук также намекнул, что это не все потери РФ за сутки и подписал сообщение "продолжение следует".
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