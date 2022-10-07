ВСУ уничтожили российскую базу в Херсоне

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Склады с боекомплектами были ликвидированы в Снегиревском районе Николаевской области, Бериславском районе Херсонщины и Пологовском районе Запорожье.

База русских оккупантов была уничтожена в Херсоне.

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