ВСУ уничтожили российскую базу в Херсоне
За день, 6 октября, украинские защитники демилитаризовали 4 российских состава и 1 базу на временно оккупированных территориях
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Склады с боекомплектами были ликвидированы в Снегиревском районе Николаевской области, Бериславском районе Херсонщины и Пологовском районе Запорожье.
База русских оккупантов была уничтожена в Херсоне.
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