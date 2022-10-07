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ВСУ уничтожили российскую базу в Херсоне

7 октября, 2022 пятница
01:43
война с Россией Херсон. Ілюстрація

За день, 6 октября, украинские защитники демилитаризовали 4 российских состава и 1 базу на временно оккупированных территориях

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Склады с боекомплектами были ликвидированы в Снегиревском районе Николаевской области, Бериславском районе Херсонщины и Пологовском районе Запорожье.

База русских оккупантов была уничтожена в Херсоне.

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