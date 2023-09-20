ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", - Генштаб

Об этом говорится в сводке Генштаба за 20 сентября.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и 4 артиллерийских средства России.

Обстрелы территории Украины и ситуация на фронте

РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине "шахедами". В результате боевой работы ПВО уничтожило 17 ударных БПЛА по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

"К сожалению, в результате попаданий на Полтавщине пострадал нефтеперерабатывающий завод, над ликвидацией последствий работают соответствующие службы", - пишет Генштаб.

В эти сутки Россия нанесла 72 авиационных удара, совершила 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Карповичи, Архиповка, Леоновка, Вильчики Черниговской области; Старая Гута, Середина-Буда, Беловоды, Таратутино, Грабовское Сумской области и Ивашки, Уды, Плетеневка, Ольховатка, Бологовка Харьковской области.

и направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Карповичи, Архиповка, Леоновка, Вильчики Черниговской области; Старая Гута, Середина-Буда, Беловоды, Таратутино, Грабовское Сумской области и Ивашки, Уды, Плетеневка, Ольховатка, Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.

направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области. На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары возле Невского, Белогоровки Луганской области и Новосадового, Торского, Спорного, Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Заречное, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Веселое Донецкой области.

направлении враг нанес авиационные удары возле Невского, Белогоровки Луганской области и Новосадового, Торского, Спорного, Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Заречное, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Веселое Донецкой области. На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе западнее Зайцева Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары недалеко от Клищиевки, Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Дачное, Зализное Донецкой области.

направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе западнее Зайцева Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары недалеко от Клищиевки, Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Дачное, Зализное Донецкой области. На Авдеевском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Новокалиново, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Новокалиново, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении за сутки наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Под артиллерийскими и минометными обстрелами окупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.

направлении за сутки наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Под артиллерийскими и минометными обстрелами окупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области. На Запорожском направлении Россия нанесла авиационный удар возле Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Зализнычное, Чаривное, Новоандреевка, Лобково, Каменское Запорожской области.

направлении Россия нанесла авиационный удар возле Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Зализнычное, Чаривное, Новоандреевка, Лобково, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Козацкое, Ольговка, Токаревка, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Саблуковка, Республиканец, Николаевка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага", - отмечает Генштаб.

В течение суток произошло более 15 боевых столкновений.