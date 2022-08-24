Видео из Токмака опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Это, чтобы москалям жизнь малиной не сдавалась. Пылает состав БК рашистов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области", - написал под роликом Братчук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb