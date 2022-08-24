ВСУ уничтожили российский склад в Запорожской области
В ночь с 23 на 24 августа украинские защитники уничтожили российский склад с боеприпасами в оккупированном Токмаке
Видео из Токмака опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Это, чтобы москалям жизнь малиной не сдавалась. Пылает состав БК рашистов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области", - написал под роликом Братчук.
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