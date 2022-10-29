ВСУ уничтожили российский склад в Скадовском районе

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Еще один уничтожен состав вражеского БК. Скадовский район Херсонщины. За два дня – 8 арсеналов. Хорошая работа ВСУ!", - пишет Братчук.

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