Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

За сутки, 23 августа, на счету украинской авиации 3 вертолета удара по скоплению живой силы, вооружению и технике россиян в Нововознесенском, Архангельском и Правдином.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ убили 13 рашистов, уничтожили самоходную гаубицу "Мста-С" и 3 единицы автомобильной техники. Окончательные потери россиян еще разведываются.

Также уничтожен склад боеприпасов в Нововоскресенском.

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