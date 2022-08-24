ВСУ уничтожили российский склад в Херсонской области
В Нововоскресенске, расположенном в Херсонской области, украинские силы уничтожили склад россиян с боеприпасами
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За сутки, 23 августа, на счету украинской авиации 3 вертолета удара по скоплению живой силы, вооружению и технике россиян в Нововознесенском, Архангельском и Правдином.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ убили 13 рашистов, уничтожили самоходную гаубицу "Мста-С" и 3 единицы автомобильной техники. Окончательные потери россиян еще разведываются.
Также уничтожен склад боеприпасов в Нововоскресенском.
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