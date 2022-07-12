ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Новой Каховке, - советник главы ОВА
Вечером 11 июля украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области
Об этом сообщил в Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
"Херсонщина. В Новой Каховке минус российский склад с боеприпасами. Привозили, привозили, складывали, складывали и вот имеют фейерверк на ночь", - написал Хлань.
В письме чиновник добавил видео взрывов, снятое местными жителями.
"У людей вылетают окна, но они все равно радуются... ведь это значит, что ВСУ близко. Однако новокаховчане, просьба берегите себя и не подходите близко к месту детонации. Держитесь!" – написал Хлань.
- Ранее, 8 июля, ВСУ уничтожили5 складов боеприпасов россиян в течение суток .
- В июле украинские военные ударили по российским складам боеприпасов на Харьковщине , в Донецке , в Херсоне , в Чернобаевке, Кадиевке, Харцызске и Луганске .
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