Об этом передает ОК "Юг" в фейсбук.

"Нашей штурмовой авиацией и вертолетной парой нанесены три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе, и еще одному опорному пункту в Бериславском", - говорится в сообщении.

Также подтверждены потери врага в количестве 24 рашистов, 1 танка Т-62 и еще 5 единиц другой бронированной и автомобильной техники. А в районе Волшебного, в Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов. Окончательные потери врага доразведуются.

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