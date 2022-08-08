ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов, опорные пункты и ликвидировали 24 оккупанта
Украинское войско попало по двум опорным пунктам врага и складу с боеприпасами на Юге, а также уничтожило российскую технику и ликвидировало 24 рашистов
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбук.
"Нашей штурмовой авиацией и вертолетной парой нанесены три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе, и еще одному опорному пункту в Бериславском", - говорится в сообщении.
Также подтверждены потери врага в количестве 24 рашистов, 1 танка Т-62 и еще 5 единиц другой бронированной и автомобильной техники. А в районе Волшебного, в Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов. Окончательные потери врага доразведуются.
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