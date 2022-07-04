Об этом передает ОК "Юг" в фейсбук.

"По двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины нами нанесены авиационный и ракетный удары. Есть подтверждение ликвидации одного состава, остальные результаты доразведываются", - говорится в сообщении.

За сутки потери противника составляют 47 рашистов, 2 самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция и радиоэлектронная разведка, а также 3 единицы бронированной техники.

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