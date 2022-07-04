ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов на Николаевщине и ликвидировали почти 50 оккупантов, - ОК "Юг"
Украинские военные нанесли удар по российским складам боеприпасов в Николаевской области: уничтожен один из них. Также ликвидировано 47 оккупантов
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбук.
"По двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины нами нанесены авиационный и ракетный удары. Есть подтверждение ликвидации одного состава, остальные результаты доразведываются", - говорится в сообщении.
За сутки потери противника составляют 47 рашистов, 2 самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция и радиоэлектронная разведка, а также 3 единицы бронированной техники.
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