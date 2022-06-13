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Главная война с Россией ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов, 22 солдата и военную технику оккупантов

ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов, 22 солдата и военную технику оккупантов

13 июня, 2022 понедельник
07:00
война с Россией

Враг продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны на Юге. В сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 22 рашиста, попали в скопление противника и склад боеприпасов

Об этом в фейсбуке сообщает Оперативное командование "Юг" .

"С нашей стороны враг терпит существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток паром вертолетов, паром штурмовиков и истребителем было нанесено 3 мощных удара по враждебным позициям", - говорится в сообщении.

Украинские военные попали в скопление противника и в склад боеприпасов. Подтвержденные потери противника составляют 22 рашиста, 3 танка Т-62, 2 БМП и 3 единицы автомобильной техники.

Противостояние в основном происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем, задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия.

В свою очередь враг продолжает обстрелы по пригороду Николаева. Он использует оружие сто пятьдесят двух миллиметровым калибром.

"Разрушая здания, разрывая поля, враг продолжает давить на Николаевщину, создавая впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки по территории области", - сообщают в ОК "Юг".

Отмечается, что корабельная группировка противника вновь претерпела количественные изменения, но не изменила задач и угроз. Сейчас северо-западную часть Черного моря следят 4 ракетных корабля, 1 подлодка и 3 больших десантных корабля. 36 крылатых ракет типа "Калибр" снаряжены в направлении всей Украины.

Военные отмечают не пренебрегать правилами и ограничениями, установленными ради сохранения жизни, не подвергать себя опасности посещением запрещенных зон и территорий, прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

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