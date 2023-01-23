ВСУ уничтожили российские штурмовики Су-25, вертолет Ка-52 и две ракеты Х-59

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в телеграме.

"23 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки Россия потеряла на войне в Украине 720 оккупантов, 5 танков, два дрона и судно.

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