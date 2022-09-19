ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25
Утром 19 сентября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили в Херсонской области штурмовик оккупантов Су-25
Об этом пишет Командование Воздушных Сил ВСУ в фейсбуке .
"19 сентября около 08:00 зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
- Как известно, с 24 февраля по 19 сентября Россия потеряла в Украине 54 650 военных, 2212 танков, 1313 артиллерийских систем, 251 самолет и 217 вертолетов.
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