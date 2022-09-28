ВСУ уничтожили российский штаб в Лисичанске
За день, 28 сентября, украинские защитники уничтожили 2 штаба и 1 состав россиян на оккупированных территориях
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Два штаба россиян были уничтожены в Луганской области. Речь идет о демилитаризованных объектах оккупантов в Лисичанске и населенном пункте Брянка.
Состав с боекомплектами был ликвидирован в Бериславском районе Херсонской области.
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