Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Два штаба россиян были уничтожены в Луганской области. Речь идет о демилитаризованных объектах оккупантов в Лисичанске и населенном пункте Брянка.

Состав с боекомплектами был ликвидирован в Бериславском районе Херсонской области.

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