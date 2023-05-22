ВСУ уничтожили российский самолет Су-35
Украинские силы противовоздушной обороны в воскресенье, 21 мая, уничтожили российский самолет Су-35
Это подтвердил начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.
"Зрелище со сбитым аналоговым Су-35 было невероятным. ПВО – Сила!
Вечер стал более интересным", - говорится в сообщении.
Однако впоследствии Плетенчук удалил пост.
- Напомним, что 13 мая в пограничной с Украиной Брянской области потерпели крушение 2 вертолета Ми-8, самолет Су-34 и Су-35. По предварительным данным, их могли сбить зенитными ракетами.
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