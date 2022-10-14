ВСУ уничтожили российский миномет 120 калибра в Херсонском районе
В Херсонской области украинские защитники уничтожили миномет 120 калибра россиян
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение ночи выполняли огневые задачи по определенным целям, по позициям врага и районам сосредоточения живой силы и техники. В частности, точно поражен наблюдательный пункт врага на юге Николаевского района", - пишут в "Юге".
В Херсонском районе артиллерия ВСУ уничтожила российский миномет 120 калибра. Остальные потери оккупантов еще разведываются.
- В Херсонской области российские оккупанты пытаются восстановить активное движение через реку Днепр.
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