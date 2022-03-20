ВСУ уничтожили российский боевой вертолет Ка-52, его экипаж погиб

Об этом заявили в Минобороны Украины .



"Вчера в зоне боевых действий 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада уничтожила боевой вертолет россиян Ка-52 ("Аллигатор"). Боец зенитно-ракетного подразделения бригады произвел выстрел из ПЗРК по вертолету, который находился на предельном расстоянии". Ракета попала в вертолет, поврежденный Ка-52 обрушился на землю, его экипаж погиб", - говорится в сообщении.



"Аллигатор" - по военной номенклатуре, командирская машина авиации РФ. Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года. Она имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Напомним, ранее под Киевом украинские военные подвели вражеский вертолет КА-52.

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