Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ уничтожили российский батальон в ходе наступления. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

ВСУ уничтожили российский батальон в ходе наступления. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
25 июня, 2023 воскресенье
22:57
Война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Во время наступления ВСУ разгромили 3-й батальон 7-й бригады РФ и то же сделают с вражескими десантниками в Бахмуте

Ситуация на фронте

В то время, когда все наблюдали за наступлением Пригожина на Москву, восточная группировка ВСУ начала наступление в районе Бахмута, в направлении Орехово, Васильевки, Богдановки, Ягодного, Курдюмовки. Об этом сообщили 24 июня, а 25-го командир 3-й ошбр полковник Андрей Белецкий объявил детали наступления. Он сказал, что бойцы бригады отразили у РФ 1 км линии окопов. Россияне оказывали серьезное сопротивление, бои в окопах вели на расстоянии 1 – 2 м. Защитникам Украины удалось зачистить территорию от врага. В конце концов бойцы разгромили 3-й батальон 37-й гвардейской мотострелковой бригады РФ, который фактически перестал существовать. Сначала была 72-я бригада, которую полностью уничтожили. Сейчас уничтожают 57-ю. Думаю, такое же будет с российскими десантниками, которые пытаются компенсировать отсутствие вагнеровцев в Бахмуте. По словам Белецкого, западный берег канала Северский Донец – Донбасс полностью зачищен от врага, плацдарма врага не существует. Спикер Сил обороны на Таврическом направлении Валерий Шершень, отвечающий за Марьинку и Авдеевку, сказал, что враг попытался проводить активные боевые действия в районе Марьинки, но зря. РФ пыталась сбрасывать на наши подразделения химические аэрозольные боеприпасы, но ветер дул в сторону противника. На Юге боевые действия в известных нам населенных пунктах продолжаются. Информация от Генштаба не поступала, хотя динамика на отдельных направлениях активна. Когда будут результаты, мы об этом узнаем.

Мятеж Пригожина

Не могу не вспомнить, как войска Пригожина двинулись на Москву, преодолели 800 км за несколько часов, сбили большое количество вертолетов и транспортный самолет РФ, но кампания завершилась менее чем за сутки. Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заметил, что мы видели только то, что на поверхности. Всегда существовали упрощенные смысловые конструкции по проекту Пригожина, якобы это просто ПВК, а западные эксперты не понимают, что в РФ не могут существовать параллельные ВС без разрешения или кураторства, лидерства АП и людей, связанных с ФСБ или АП. На Западе не ощущают реальность РФ и режима Путина. ПВК Вагнера создан ГРУ, Генштабом РФ. Она выполняла тактические задачи, в частности функции спецотрядов. После заработков в Африке деятельности в Сирии присоединилась ФСБ. Политический импульс Пригожину дали по АП. Это было управляемое и организованное частью АП и ее окружением шоу, которое имело целью ослабить режим Путина или продемонстрировать ему, что его состояние очень слабое. Возможно, другая группировка, которая вместе с президентом РФ, решила договориться с теми, кто заявил о возможности остановить вагнеровцев. Это типичный рекетский прием: создать проблему и предложить решить ее за некоторые уступки. Это может быть ослабление Шойгу и Герасимова, за которыми тоже кто-то стоит. В любом случае – это ослабление роли Путина. Далее, возможно, будем наблюдать политические оползни в сторону тех, кто пытается остановить эту войну, как бы парадоксально это ни звучало. Многие говорят, что их возглавляет Патрушев. Очевидно, это кто-то сильный и умный. Этот человек может играть в очень опасную игру, в том числе с Западом. Путину нужно показать диктаторские черты. Страна начала рушиться, никакой устойчивости РФ не показала. Вооруженные люди просто катались. На РДК не было реакции, равно и на пригожинцев. Неважно, кто за ними стоит, но что видят Украина, испытывающая агрессию РФ; Запад очень боящийся Путина, а он не может навести порядок на небольшой территории. Генералы обсуждают вопросы с вагнеровцами, сбитые вертолеты, самолеты… Абсолютной сюр. На этом фоне Путину нужно показать силу, но он смешон со своими обращениями. Очевидно, за ним стоят шаткие структуры, которые не могут отвечать на заявления. Путина подводят к тому, чтобы договариваться. Это шоу показывает ему, что нужно договариваться. Ему скажут, что война потерпела крах и есть каналы связи с Западом, которые предложат механизмы разрешения ситуации. В конце концов Путина сдадут в Гаагу. Отсчет уже начался. Далее те, кто хочет дорваться к власти и будет строить новые отношения с Западом, Украиной, мечтают о сохранении коррумпированного КГБ-стского режима, ведь другой приведет к развалу РФ. Для нас это положительный процесс. Страна-агрессорка должна была разваливаться изнутри во властном аппарате. Мораль и мотивация войск РФ начинают снижаться.

Реакция Запада на мятеж в РФ

У многих лидеров, особенно на Западе, остыли спины. То, что они очень боялись и то, что 30 лет происходило в СССР, началось и в РФ. Представьте, что Пригожин с его подходами, выступлениями захватывает власть в России и в его руках – самый большой в мире ядерный потенциал. Запад должен пригласить Украину в НАТО, ведь сейчас нет смысла бояться РФ, ведь там нет власти, а есть хаос, группы лиц, пытающихся спасти жизнь, потому что войну проиграли и есть время уладить ситуацию. НАТО опасается эскалации войны с РФ. Это стратегическое заблуждение, если в Вильнюсе не изменится мнение. Она приведет к тому, что мы не сможем использовать шанс. Если Украину пригласят в НАТО, то с Альянсом мы выработаем несколько вариантов плана кризисного менеджмента после трансформации РФ, чтобы она была контролируемой и без негативного сценария. Сейчас рассматриваем ЗАЭС, а в России АЭС, ядерного, химического оружия очень много. Это все может оказаться бесконтрольным. Вопрос о НАТО нужно поднимать снова.

Давление на РФ со стороны США и Китая

Китайский фактор интересен. КНР рассматривала РФ не как союзника, а как военный инструмент, ведь до полномасштабной войны полагала, что там серьезная армия. Это было показано в Сирии, Африке. Украинцы показали, что это фейк. Затем Китай собрался использовать российские ресурсы, но после мятежа вопрос не определен. Для КНР США – главный конкурент. Китай и США – сиамские близнецы, связанные промышленно, экономично, финансово, о чем мы забываем. Это, возможно, самые близкие страны в мире. Китай пытается найти новые возможности экономического развития отношений с США на фоне развертывания технологической революции. После мятежа РФ точно ослабляет свое место в китайской стратегии. Это территория с ресурсами. Значит, позиции России в мире еще больше падают, ведь КНР будет отодвигать ее. Это будут видеть партнеры Китая, соответственно, ее авторитет и Путина будет падать еще больше. Это огромный удар по режиму и возможности избежать санкций, когда Запад сжимает кольцо вокруг РФ, которое рассчитывало на торговлю с Индией, КНР и их партнерами. Сейчас остаются КНДР, заявившая о поддержке Путина, и Иран, направивший очередную партию "шахедов" в РФ.

Статьи
Новости
Украина
Россия
Китай
Запорожье
Владимир Путин
Индия
Иран
военные силы Украины
ФСБ
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Запорожская АЕС
Бахмут
НАТО
США
Вагнергейт
Военные новости
Вступление в НАТО
Колонка Згурца
Мятеж Вагнера
Читайте также:
російський добровольчий корпус РДК
24 июня, 2023 суббота
"Готовьте бутылки с зажигательной смесью". РДК говорит, что у РФ впереди городские бои
путін, путлер
25 июня, 2023 воскресенье
Путин не может ударить ядерным оружием, он может взорвать Курскую АЭС на территории РФ и объявить катастрофу и прекращение войны, - Пионтковский
лукашенко з путіним
25 июня, 2023 воскресенье
Ситуация, будто Лукашенко спас Россию от госпереворота, не очень хороша для Путина, - эксперт по международной политике Жовтенко
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.61
    Покупка 36.61
    Продажа 37.38
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.13
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
26 июня
00:01
Обновлено
Мир недостаточно реагирует на ситуацию на ЗАЭС: Зеленский провел разговоры с Байденом, Трюдо и Дудой
2023, воскресенье
25 июня
23:24
Россия нарастила перевозку из Ирана по Каспийскому морю, - эксперт
22:20
Слабость российских властей и контрнаступление ВСУ: Резников провел телефонный разговор с Остином
22:13
Спектакль с Пригожиным потребовался, чтобы Лукашенко мог принять ППК "Вагнера" в Беларуси, - эксзамначальника генштаба Войска Польского
22:08
NASA превратило в питьевую воду 98% мочи и пота астронавтов в МКС
22:03
Этот год станет переломным в войне, - Резников
21:47
Обновлено
"Ганьба!" от УПЦ (МП) в день похорон погибшего воина в Красилове на Хмельнитчине. Священник говорит, что это было уже после панихиды
21:12
Россияне продолжают сосредоточивать усилия на трех восточных направлениях, на которых за сутки произошло более 20 боевых столкновений, - Генштаб
21:09
Россияне в очередной раз били по Херсонщине: среди раненых есть беременная
20:58
Дмитрий Букарев ("Азов")
Подтверждена гибель в Оленовке заместителя командира отряда из "Азова" Букарева, - сестра воина
20:48
За сутки на Бахмутском направлении Силы обороны продвинулись до 1 км, - Череватый
20:39
Река Днепр в Херсоне вернулась в пределы русла, - Минзащиты окружающей среды
20:20
Оккупанты задержали в Крыму троих мужчин, ехавших в автоколонне с крымскотатарскими флагами
20:10
В Болгарии снова произошел пожар на складе бизнесмена Гебрева, поставлявшего оружие Украине
20:07
OPINION
Оружие, которое мы никогда не сложим
19:39
Эксклюзив
У Украины будет мало времени на перестройку, - Садовый
19:10
Эксклюзив
Людям нужно объяснить, как действовать в случае взрыва на ЗАЭС, - депутат облсовета Лишенко
19:07
РФ разместила технику со взрывчаткой на 4 из 6 энергоблоков ЗАЭС, - Буданов
19:00
Интервью
Путин хочет организовать ничью в войне, а Пригожин готовит РФ к поражению, - Пионтковский
18:15
Эксклюзив
После деоккупации в Украине нужно выстраивать сотрудничество между местными и государственными властями, - Садовый
18:05
OPINION
Пригожин – это Муравьев, а не Корнилов
18:03
Китай и Россия блокируют создание трех морских заповедников в Антарктике
17:22
Посольство Украины в Израиле раскритиковало Иерусалим за пророссийскую позицию
17:15
Интервью
Путин психически больной человек, способный как на ядерный удар, так и на суицид, - генерал Мусаев
17:11
Эксклюзив
Москва. Кремль
Теперь кто угодно может захватить условный Таганрог и требовать чего-то от Кремля, - политолог Саакян
16:25
Обновлено
"Это смерть, пацаны, прощайте. Слава Украине!": оккупанты в Бердянске заявили об убийстве двух несовершеннолетних украинских партизан
16:05
OPINION
Реальные пригожины будут, но позже
16:04
Евгений Пригожин
Вагнеровцы могут напасть на Украину из Беларуси, - экс-глава британского генштаба Даннатт
15:54
Канада начала расследование гибели всех пассажиров туристического батискафа "Титан"
15:48
Ходорковский назвал деятелей российской оппозиции "вредными импотентами" и описал, как надо готовиться к восстанию
15:33
Спин-офф сериала "Ходячие мертвецы" побил рекорд по просмотрам на сервисе АМС
15:22
Эксклюзив
Ситуация, будто Лукашенко спас Россию от госпереворота, не очень хороша для Путина, - эксперт по международной политике Жовтенко
14:42
Эксклюзив
Россияне использовали во время боев запрещенный химический боеприпас, - капитан Шершень
14:41
Обновлено
На Кировоградщине перевернулось авто с 7 выпускниками, 3 погибли. За рулем был пьяный полицейский
14:29
Платон Шпак
В боях за Украину погиб партиец "Евросолидарности" из Энергодара, ведущий инженер-технолог ЗАЭС Платон Шпак
14:12
В большинстве областей ожидаются дожди с грозами и ветром, на юге - теплее всего: прогноз погоды на 26 июня от Натальи Диденко
14:05
OPINION
Мы нивелируем врага. Это ошибка
13:16
Михаил Подоляк
Трагикомедия последних дней в РФ объясняет, почему Украина не ведет переговоры с Путиным, - Подоляк
13:00
В "Музее под открытым небом в Пирогово" открылась выставка по мотивам фильма "Памфир"
12:45
Кабмин назначил новых заместителей министра образования и науки Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV