Ситуация на фронте

В то время, когда все наблюдали за наступлением Пригожина на Москву, восточная группировка ВСУ начала наступление в районе Бахмута, в направлении Орехово, Васильевки, Богдановки, Ягодного, Курдюмовки. Об этом сообщили 24 июня, а 25-го командир 3-й ошбр полковник Андрей Белецкий объявил детали наступления. Он сказал, что бойцы бригады отразили у РФ 1 км линии окопов. Россияне оказывали серьезное сопротивление, бои в окопах вели на расстоянии 1 – 2 м. Защитникам Украины удалось зачистить территорию от врага. В конце концов бойцы разгромили 3-й батальон 37-й гвардейской мотострелковой бригады РФ, который фактически перестал существовать. Сначала была 72-я бригада, которую полностью уничтожили. Сейчас уничтожают 57-ю. Думаю, такое же будет с российскими десантниками, которые пытаются компенсировать отсутствие вагнеровцев в Бахмуте. По словам Белецкого, западный берег канала Северский Донец – Донбасс полностью зачищен от врага, плацдарма врага не существует. Спикер Сил обороны на Таврическом направлении Валерий Шершень, отвечающий за Марьинку и Авдеевку, сказал, что враг попытался проводить активные боевые действия в районе Марьинки, но зря. РФ пыталась сбрасывать на наши подразделения химические аэрозольные боеприпасы, но ветер дул в сторону противника. На Юге боевые действия в известных нам населенных пунктах продолжаются. Информация от Генштаба не поступала, хотя динамика на отдельных направлениях активна. Когда будут результаты, мы об этом узнаем.

Мятеж Пригожина

Не могу не вспомнить, как войска Пригожина двинулись на Москву, преодолели 800 км за несколько часов, сбили большое количество вертолетов и транспортный самолет РФ, но кампания завершилась менее чем за сутки. Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заметил, что мы видели только то, что на поверхности. Всегда существовали упрощенные смысловые конструкции по проекту Пригожина, якобы это просто ПВК, а западные эксперты не понимают, что в РФ не могут существовать параллельные ВС без разрешения или кураторства, лидерства АП и людей, связанных с ФСБ или АП. На Западе не ощущают реальность РФ и режима Путина. ПВК Вагнера создан ГРУ, Генштабом РФ. Она выполняла тактические задачи, в частности функции спецотрядов. После заработков в Африке деятельности в Сирии присоединилась ФСБ. Политический импульс Пригожину дали по АП. Это было управляемое и организованное частью АП и ее окружением шоу, которое имело целью ослабить режим Путина или продемонстрировать ему, что его состояние очень слабое. Возможно, другая группировка, которая вместе с президентом РФ, решила договориться с теми, кто заявил о возможности остановить вагнеровцев. Это типичный рекетский прием: создать проблему и предложить решить ее за некоторые уступки. Это может быть ослабление Шойгу и Герасимова, за которыми тоже кто-то стоит. В любом случае – это ослабление роли Путина. Далее, возможно, будем наблюдать политические оползни в сторону тех, кто пытается остановить эту войну, как бы парадоксально это ни звучало. Многие говорят, что их возглавляет Патрушев. Очевидно, это кто-то сильный и умный. Этот человек может играть в очень опасную игру, в том числе с Западом. Путину нужно показать диктаторские черты. Страна начала рушиться, никакой устойчивости РФ не показала. Вооруженные люди просто катались. На РДК не было реакции, равно и на пригожинцев. Неважно, кто за ними стоит, но что видят Украина, испытывающая агрессию РФ; Запад очень боящийся Путина, а он не может навести порядок на небольшой территории. Генералы обсуждают вопросы с вагнеровцами, сбитые вертолеты, самолеты… Абсолютной сюр. На этом фоне Путину нужно показать силу, но он смешон со своими обращениями. Очевидно, за ним стоят шаткие структуры, которые не могут отвечать на заявления. Путина подводят к тому, чтобы договариваться. Это шоу показывает ему, что нужно договариваться. Ему скажут, что война потерпела крах и есть каналы связи с Западом, которые предложат механизмы разрешения ситуации. В конце концов Путина сдадут в Гаагу. Отсчет уже начался. Далее те, кто хочет дорваться к власти и будет строить новые отношения с Западом, Украиной, мечтают о сохранении коррумпированного КГБ-стского режима, ведь другой приведет к развалу РФ. Для нас это положительный процесс. Страна-агрессорка должна была разваливаться изнутри во властном аппарате. Мораль и мотивация войск РФ начинают снижаться.

Реакция Запада на мятеж в РФ

У многих лидеров, особенно на Западе, остыли спины. То, что они очень боялись и то, что 30 лет происходило в СССР, началось и в РФ. Представьте, что Пригожин с его подходами, выступлениями захватывает власть в России и в его руках – самый большой в мире ядерный потенциал. Запад должен пригласить Украину в НАТО, ведь сейчас нет смысла бояться РФ, ведь там нет власти, а есть хаос, группы лиц, пытающихся спасти жизнь, потому что войну проиграли и есть время уладить ситуацию. НАТО опасается эскалации войны с РФ. Это стратегическое заблуждение, если в Вильнюсе не изменится мнение. Она приведет к тому, что мы не сможем использовать шанс. Если Украину пригласят в НАТО, то с Альянсом мы выработаем несколько вариантов плана кризисного менеджмента после трансформации РФ, чтобы она была контролируемой и без негативного сценария. Сейчас рассматриваем ЗАЭС, а в России АЭС, ядерного, химического оружия очень много. Это все может оказаться бесконтрольным. Вопрос о НАТО нужно поднимать снова.

Давление на РФ со стороны США и Китая

Китайский фактор интересен. КНР рассматривала РФ не как союзника, а как военный инструмент, ведь до полномасштабной войны полагала, что там серьезная армия. Это было показано в Сирии, Африке. Украинцы показали, что это фейк. Затем Китай собрался использовать российские ресурсы, но после мятежа вопрос не определен. Для КНР США – главный конкурент. Китай и США – сиамские близнецы, связанные промышленно, экономично, финансово, о чем мы забываем. Это, возможно, самые близкие страны в мире. Китай пытается найти новые возможности экономического развития отношений с США на фоне развертывания технологической революции. После мятежа РФ точно ослабляет свое место в китайской стратегии. Это территория с ресурсами. Значит, позиции России в мире еще больше падают, ведь КНР будет отодвигать ее. Это будут видеть партнеры Китая, соответственно, ее авторитет и Путина будет падать еще больше. Это огромный удар по режиму и возможности избежать санкций, когда Запад сжимает кольцо вокруг РФ, которое рассчитывало на торговлю с Индией, КНР и их партнерами. Сейчас остаются КНДР, заявившая о поддержке Путина, и Иран, направивший очередную партию "шахедов" в РФ.