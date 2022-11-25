ВСУ уничтожили российские склады в Каховке, Новой Каховке и Горностаевке
В четверг, 24 ноября, украинские защитники демилитаризовали несколько складов с боекомплектами оккупантов в Херсонской области
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Демилитаризация орды. Уничтожение вражеских БК и москалей в Каховке, Новой Каховке, Горностаевке. Продолжение следует", - написал Братчук.
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