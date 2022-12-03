Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В Запорожской области оккупанты потеряли два склада с боекомплектами в Васильевском и Бердянском районах.

Также 1 состав ВСУ уничтожен в Каховском районе Херсонской области.

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