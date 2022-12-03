ВСУ уничтожили российские склады недалеко от Каховки и Бердянска, - ОВА
За сутки, 2 декабря, украинские защитники демилитаризовали 3 российских склада с боекомплектами на оккупированных территориях
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
В Запорожской области оккупанты потеряли два склада с боекомплектами в Васильевском и Бердянском районах.
Также 1 состав ВСУ уничтожен в Каховском районе Херсонской области.
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