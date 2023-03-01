ВСУ уничтожили российские ДРГ, передвигавшиеся на моторных плавсредствах по Днепро-Бугскому лиману
Украинские защитники ликвидировали российские ДРГ, передвигавшиеся между островами Днепро-Бугского лимана
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Обстрелы правобережья враг не прекращает. К сожалению, среди местных жителей за первую половину дня есть по меньшей мере 4 погибших и 5 раненых. В результате обстрелов повреждены несколько частных и многоквартирных домов, админздания, детский сад, хозяйственные сооружения, автомобили, системы коммуникаций", - пишут в ОК.
Среди островов Днепро-Бугского лимана ВСУ ликвидировали ДРГ россиян, которая передвигалась на двух переоборудованных гражданских моторных плавсредствах.
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