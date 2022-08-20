ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс оккупантов в Запорожской области
В Запорожской области уничтожен редкий радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1"
Об этом 20 августа 2022 сообщили в telegram-канале Главного управления разведки МО Украины, обнародовав соответствующее видео.
Стало известно, что 19 августа в Запорожской области украинские военные уничтожили редкий образец российского "аналоговнета" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".
Кроме этого, были уничтожены также четыре единицы автомобильной и бронированной техники.
"Точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволявшую корректировать огонь вражеской артиллерии", - говорится в сообщении.
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