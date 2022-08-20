Об этом 20 августа 2022 сообщили в telegram-канале Главного управления разведки МО Украины, обнародовав соответствующее видео.

Стало известно, что 19 августа в Запорожской области украинские военные уничтожили редкий образец российского "аналоговнета" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

Кроме этого, были уничтожены также четыре единицы автомобильной и бронированной техники.

"Точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволявшую корректировать огонь вражеской артиллерии", - говорится в сообщении.

17 августа представитель ГУР Украины Андрей Юсов рассказал , что в ближайшее время на всей линии фронта произойдут "острые события".

19 августа ГУР перехватило разговор, в котором рашист рассказывает, что его подразделение не будут менять из-за того, что их смена изнасиловала в Белгороде трех девушек 14–17 лет.

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