ВСУ уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в районе Новой Каховки
В четверг, 17 ноября, украинские защитники демилитаризовали радиолокационную станцию россиян в районе Новой Каховки
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в вечерней сводке.
"Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Остальные нуждаются в разведке.", - пишет "Юг".
- 17 ноября Генштаб сообщил, что российские захватчики вывезли в Крым все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой.
- В оперативном командовании "Юг" отметили, что оккупанты меняют позиции на левобережье Херсонской области.
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