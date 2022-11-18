ВСУ уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в районе Новой Каховки

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в вечерней сводке.

"Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Остальные нуждаются в разведке.", - пишет "Юг".

17 ноября Генштаб сообщил, что российские захватчики вывезли в Крым все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что оккупанты меняют позиции на левобережье Херсонской области.

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