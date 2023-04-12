ВСУ уничтожили пункт управления россиян во временно оккупированном Скадовском районе
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает ОК "Юг".
За прошедшие сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 35 рашистов, 3 беспилотных разведчика, боевую бронированную машину, установку "Град" и антидроновое ружье россиян.
Известно, что в предыдущие дни украинские защитники уничтожили один из вражеских пунктов управления Скадовского района и пункт боеснабжения в Каховском.
- Вечером 11 апреля российские террористы обстреляли Очаков Николаевской области и Бериславский район Херсонской.
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