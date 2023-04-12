ВСУ уничтожили пункт управления россиян во временно оккупированном Скадовском районе

Об этом сообщает ОК "Юг".

За прошедшие сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 35 рашистов, 3 беспилотных разведчика, боевую бронированную машину, установку "Град" и антидроновое ружье россиян.

Известно, что в предыдущие дни украинские защитники уничтожили один из вражеских пунктов управления Скадовского района и пункт боеснабжения в Каховском.