ВСУ уничтожили пункт боеснабжения, 5 БПЛА и множество русской артиллерии на южном направлении

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять боевую работу по районам сосредоточения живой силы и техники, огневой позиции и системам ПВО российского агрессора.

Известно об уничтожении 28 россиян и более 20 единиц противника. В частности: комплекс видеонаблюдения "Мур", станция РЭБ, 2 крупнокалиберные пушки "Гиацинт", 3 единицы ЗРК "Тор-М2", 2 танка Т-72/Т-62, самоходная артиллерийская установка "Нона-С", 15 единиц автобронетехники. 5 БПЛА (типа "Ланцет" и "Мавик-3")

Также был уничтожен полевой пункт боеснабжения и 2 наблюдательных пункта российского агрессора на южном фронте.