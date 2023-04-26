ВСУ уничтожили пункт боеснабжения, 5 БПЛА и множество русской артиллерии на южном направлении
Украинские воины на южном фронте продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять боевую работу по районам сосредоточения живой силы и техники, огневой позиции и системам ПВО российского агрессора.
Известно об уничтожении 28 россиян и более 20 единиц противника. В частности: комплекс видеонаблюдения "Мур", станция РЭБ, 2 крупнокалиберные пушки "Гиацинт", 3 единицы ЗРК "Тор-М2", 2 танка Т-72/Т-62, самоходная артиллерийская установка "Нона-С", 15 единиц автобронетехники. 5 БПЛА (типа "Ланцет" и "Мавик-3")
Также был уничтожен полевой пункт боеснабжения и 2 наблюдательных пункта российского агрессора на южном фронте.
- Напомним, 23 апреля аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщили, что Вооруженные Силы Украины якобы заняли позиции на восточном берегу Херсонской области.
- Представитель Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк не подтвердила и не опровергла данные ISW и отметила необходимость информационной тишины ради безопасности наших военных.
- 24 апреля Наталья Гуменюк сообщила, что Силы обороны зачищают передовую полосу защиты врага на левом берегу Днепра от техники, происходит контрбатарейная борьба.
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