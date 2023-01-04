ВСУ уничтожили противокорабельную мину недалеко от пляжа на Одесчине
Защитники Военно-Морских сил ВС Украины обнаружили и ликвидировали противокорабельную мину, она оказалась в прибрежных водах вблизи одного из пляжей Одесчины
Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
Подразделение Военно-Морских сил ВС Украины уничтожило очередную мину.
"На этот раз противокорабельная мина оказалась в прибрежных водах, в нескольких метрах от одного из пляжей Одесчины. Об опасной находке было немедленно доложено военным", - написал Владислав Назаров.
- Напомним, 3 января бойцы Военно-Морских сил ВСУ обнаружили и уничтожили мину, которая также надвигалась на побережье Одесской области.
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