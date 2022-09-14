ВСУ уничтожили продовольственный склад россиян на Донетчине
В Донецкой области украинские защитники уничтожили склад россиян, на котором они хранили продовольствие
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября текущего года, и продовольственного склада оккупантов в Докучаевске", - пишут в Генштабе.
В течение дня, 14 сентября, авиация Сил обороны нанесла 11 ударов. Поражены шесть позиций и мест скопления живой силы и техники россиян, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника.
- С начала суток 14 сентября российский агрессор нанес 8 ракетных и 4 авиационных удара и совершил 15 обстрелов из РСЗО.
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