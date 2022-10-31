ВСУ уничтожили позиции комплекса ПВО оккупантов, 2 вертолета и 2 вражеских дрона
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 14 ударов
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Как отметили в Генштабе, 12 из 14 ударов авиация нанесла по районам сосредоточение вооружения и военной техники врагов, по взводному опорному пункту, а также позиции комплекса противовоздушной обороны противника.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны за эти сутки сбили два российских вертолета (Ка-52 и Ми-8) и 2 вражеских БпЛА.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты.
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