Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Как отметили в Генштабе, 12 из 14 ударов авиация нанесла по районам сосредоточение вооружения и военной техники врагов, по взводному опорному пункту, а также позиции комплекса противовоздушной обороны противника.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны за эти сутки сбили два российских вертолета (Ка-52 и Ми-8) и 2 вражеских БпЛА.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты.

Российская армия утром 31 октября запустила по Украине полсотни ракет, из них 44 удалось приземлить

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