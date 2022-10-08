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ВСУ уничтожили понтонную переправу, состав боеприпасов и ударили по скоплениям живой силы врага, - Генштаб

8 октября, 2022 суббота
08:15
война с Россией

Украинские военные уничтожили понтонную переправу, состав боеприпасов и нанесли многочисленные удары по скоплению живой силы врага

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Противник продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре, а также домам гражданского населения.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

В течение суток оккупанты нанесли 7 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника получили более 20 населенных пунктов. В частности, Славгород, Беловоды, Угледар, Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье и Николаев.

Для ударов по украинским городам за прошедшие сутки противник также использовал семь беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136. Три из них были сбиты, а четыре достигли городов Запорожья и Николаева.

Чтобы поддерживать вооруженную агрессию против Украины, в РФ продолжается мобилизация. Местные власти некоторых районов пытаются выполнить ее план благодаря призыву безработных мужчин.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Блешня, Гай и Сеньковка Черниговской области и Стариков Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах 18 населенных пунктов, в том числе Глубокое, Уды, Огурцово, Стрелка, Колодезное, Двуречное, Нескучное;

на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменское, Раздолевка, Серебрянка, Григорьевка, Дроновка, Веселое;

на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опросное, Майорск, Нью-Йорк, Выемка, Раздолевка, Веселое и Одрадовка;

на Авдеевском направлении – огневого влияния испытали Авдеевка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеского огня пострадала инфраструктура в районах 16 населённых пунктов. Среди других – Времовка, Темировка, Ольговское, Гуляйпольское и Железнодорожное.

На временно захваченных территориях Запорожской области противник пытается активизировать меры по дискредитации подразделений Вооруженных сил Украины. Для сотворения фейкового контента дополнительно привлекаются особые корреспонденты русских СМИ.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более 27 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

Противник активно привлекает БПЛА разных типов для ведения разведки и нанесения ударов. За прошедшие сутки наши защитники на разных направлениях сбили восемь БПЛА: пять типа "Орлан-10" и три типа Shahed -136.

Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать под огневым контролем объекты логистики противника и артерии их снабжения. За прошедшие сутки уничтожена еще одна понтонная переправа противника. Кроме того, подтверждена информация об уничтожении складов с боеприпасами врага, 5 октября вблизи населенного пункта Конские Роздоры.

Подразделения противника продолжают нести потери. Так, в районах населенных пунктов Пологи и Токмака Запорожской области, в результате обстрелов подразделениями Сил обороны районов скопления живой силы противника, враг потерял около 85 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

В Луганской области в местную больницу в Новосветловке доставлено около трехсот раненых из заключенных, которые согласились воевать на территории Украины.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 24 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два района огневых позиций артиллерии, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронной борьбы противника.

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Краматорск
военные силы Украины
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
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